Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.02.2017/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst James Knight von Exane BNP Paribas:James Knight, Analyst von Exane BNP Paribas, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und erhöht das Kursziel von 92 auf 94 Euro.Ein sehr starkes erstes Halbjahr des Ludwigshafener Konzerns sei so gut wie sicher, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Knight habe kleiner Anpassungen an seinem Modell vorgenommen. Die konservativen Unternehmensziele der BASF SE für 2017 dürften klar übertroffen werden.James Knight, Analyst von Exane BNP Paribas, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die BASF-Aktie bestätigt und das Kursziel von 92 auf 94 Euro angehoben. (Analyse vom 28.02.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:87,43 EUR -0,31% (28.02.2017, 14:21)