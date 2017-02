Kursziel

BASF-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 110 buy Citigroup Andrew Benson 17.01.2017 105 overweight J.P. Morgan Martin Evans 19.01.2017 99 buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 13.12.2016 97 buy Merrill Lynch Faisal AlAzmeh 05.12.2016 95 accumulate equinet AG Michael Schäfer 07.03.2016 95 buy Deutsche Bank Tim Jones 17.01.2017 94 halten Independent Research Bernhard Weininger 30.01.2017 92 outperform Exane BNP Paribas James Knight 10.02.2017 90 outperform Macquarie Research Cooley May 17.11.2016 90 buy Société Générale Peter Clark 05.12.2016 90,10 buy Commerzbank Michael Schäfer 25.01.2017 89 hold Warburg Research Oliver Schwarz 31.10.2016 85 hold Jefferies & Co Laurence Alexander 28.10.2016 83 neutral Goldman Sachs Stephen Benson 02.02.2017 82 equal weight Morgan Stanley Paul Walsh 14.12.2016 78 halten Nord LB Thorsten Strauß 27.10.2016 77 equal weight Barclays Sebastian Satz 08.11.2016 75 hold Baader Bank Markus Mayer 16.02.2017 75 hold HSBC Sriharsha Pappu 18.01.2017 70 underperform Credit Suisse Chris Counihan 28.10.2016 68 sell S&P Global Jit Hoong Chan 27.10.2016 64 halten Bankhaus Lampe Heiko Feber 03.03.2016 64 underperform Sanford C. Bernstein & Co Jeremy Redenius 19.01.2017 54 sell Berenberg Bank John Klein 29.03.2016 - kaufen DZ BANK Peter Spengler 29.12.2016 - buy UBS Joao Toniato 17.01.2017

XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

90,03 EUR -0,25% (22.02.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

89,859 EUR -0,45% (22.02.2017, 19:37)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 112.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2015 weltweit einen Umsatz von mehr als 70 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (AN). Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.02.2017/ac/a/d)







Ludwigshafen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) vor den Geschäftsjahreszahlen 2016 zu? 110 oder 54 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BASF-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF SE wird am 24. Februar die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorlegen.Seitens der Charttechnik kommen derzeit positive Signale für die BASF-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38, GD50, GD100 und GD200 wurden nach oben gekreuzt, was steigende Kurse der BASF-Aktie erwarten lässt.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Geschäftsjahreszahlen 2016 zur BASF-Aktie?Börsenplätze BASF-Aktie: