Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

95,776 EUR +0,19% (02.11.2017, 11:36)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (02.11.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Papier des Ludwigshafener Konzerns habe zuletzt wieder kräftig zulegen können. Mittlerweile notiere die BASF-Aktie sogar auf dem höchsten Stand des laufenden Jahres. Lohne sich jetzt noch der Einstieg?"Der Aktionär" halte an seiner Kaufempfehlung für die BASF-Aktie fest. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen und den Stoppkurs auf 72 Euro nachziehen. Wer die BASF-Aktie noch nicht habe, könne abwarten, ob auch der Sprung über das bisherige Allzeithoch gelinge und im Falle dieses weiteren Kaufsignals dann zugreifen. Scheitere der Titel hingegen daran, könnte man eben im Zuge einer Korrektur etwas günstiger einsteigen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:95,81 EUR -0,21% (02.11.2017, 11:21)