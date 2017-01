Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

171,00 EUR +0,18% (11.01.2017, 15:49)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

178,82 USD -0,83% (11.01.2017, 17:25)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet.

(11.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Analyst Bhavtosh Vajpayee von Sanford C. Bernstein & Co:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Bhavtosh Vajpayee vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co im Hinblick auf die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Das Suchdienstleistungsgeschäft von BAIDU Inc. befinde sich in einer Abschwungphase. Auf Sicht der kommenden drei Jahre dürfte das Unternehmen bei digitaler Werbung Marktanteile von bis zu 5% einbüßen. Video sei zwar ein Wachstumssegment, doch befinde sich BAIDU hier in direkter Konkurrenz zu Alibaba und Tencent. Eine Monetarisierung im Bereich künstliche Intelligenz, wo BAIDU erste eindrucksvolle Schritte gemacht habe, sei noch Jahre entfernt, so die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co.Kürzungen im O2O-Segment, welches die Gesamtprofitabilität in Mitleidenschaft gezogen habe, dürften Aktionäre am meisten freuen. Beim Aktienkurs könnte dies signifikante Bewegungen nach sich ziehen. Die negative Anlageeinschätzung beruhe aber vielmehr auf dem Ist-Zustand von BAIDU und nicht auf dem Vorstellbaren. BAIDU wäre nach Ansicht von Analyst Bhavtosh Vajpayee gut beraten sich auf seine Wurzeln zu besinnen, wo zweifellos die Stärken liegen würden. Im Bereich O2O habe sich die Kluft gegenüber den dominanten Playern noch vergrößert. Dieser Kampf sei wahrscheinlich nicht zu gewinnen.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co beginnen in ihrer BAIDU-Aktienanalyse die Coverage mit einem "underperform"-Rating und einem Kursziel von 150,00 USD.Xetra-Aktienkurs BAIDU-Aktie:171,40 Euro -0,35% (11.01.2017, 15:31)