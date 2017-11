WKN Axel Springer-Aktie:

Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (30.11.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktie gehört zu den MDAX-Top-Performern 2017 - AktienanalyseDer digitale Wandel bei Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) zahlt sich zusehends aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Internet-Geschäft brumme. Vor allem der Verkauf von Kleinanzeigen. Dadurch sei der Konzernumsatz im dritten Quartal um rund sieben Prozent auf knapp 860 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA sei ebenfalls um knapp sieben Prozent auf 156,1 Mio. Euro geklettert. Die Erwartungen seien damit getroffen worden. Dass es unter dem Strich dennoch nach unten gegangen sei - Axel Springer habe in den ersten neun Monaten mit 163 Mio. Euro 55 Prozent weniger als im Vorjahr verdient, - habe an einem Basiseffekt gelegen. 2016 hätten Sondererträge im Zusammenhang mit der Gründung der Ringier Axel Springer Schweiz AG sowie der Veräußerung von CarWale den Gewinn deutlich steigen lassen. Diese Einmaleffekte herausgerechnet sei der Überschuss um 17 Prozent geklettert.In der Rubrik "News Media" sei es hingegen erneut schleppend gelaufen. Hier hätten die Umsätze nur um ein Prozent zugelegt. Ohne Werbeerlöse, sprich nur mit Abos und Einzelverkäufen, wären die Einnahmen sogar gesunken. Doch daran scheinen sich Anleger nicht groß zu stören, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Denn der Löwenanteil des Gewinns (77 Prozent) und des Umsatzes (70 Prozent) komme inzwischen sowieso aus dem digitalen Geschäft.Der erfolgreiche Wandel vom traditionellen Printhaus zur digitalen Schmiede spiegele sich auch im Chart wider: Im laufenden Jahr sei es um mehr als 40 Prozent nach oben gegangen. Das Papier von Axel Springer gehört damit zu den MDAX-Top-Performern 2017, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2017)XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:66,54 EUR +0,94% (30.11.2017, 14:26)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:66,494 EUR +0,92% (30.11.2017, 14:14)ISIN Axel Springer-Aktie:DE0005501357