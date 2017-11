WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (21.11.2017/ac/a/d)



Während die ProSieben-Aktie zuletzt für die eingetrübten Aussichten im TV-Werbemarkt abgestraft worden sei, fahre der Depottitel Axel Springer nun die Ernte dafür ein, sich frühzeitig auf den Strukturwandel hin zu digitalen Medienangeboten eingelassen zu haben. Diese würden inzwischen über 70% der Konzernerlöse und -gewinne der Berliner ausmachen. Auch im dritten Quartal 2017 habe das Digitalgeschäft, und hier insbesondere die Rubrikenangebote (u.a. Job- und Immobilienbörsen) mit einem organischen Erlösplus von 11,7% wieder den maßgeblichen Wachstumstreiber gebildet.Insgesamt habe der Konzernerlös nach neun Monaten um 7% auf 2,55 Mrd. Euro zulegen können, der operative Gewinn sei mit einem Plus von 13% auf 473 Mio. Euro fast doppelt so schnell vorangekommen. Vor diesem Hintergrund wirke die bestätigte Gesamtjahresprognose einer Gewinnsteigerung mit hoher einstelliger Rate mittlerweile konservativ.Da die Axel Springer-Aktie auch technisch überzeugt, bleibt sie weiter attraktiv, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 45 vom 18.11.2017)