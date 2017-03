Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (09.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktie: Jahreshochs aus 2016 stark im Visier! ChartanalyseDank eines starken Onlinegeschäftes hat der Medienkonzern Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) seine Konzernziele für 2016 erreicht und festigt hierdurch weiter seine Position, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Auch das Zahlenwerk sei zufrieden stellend und Marktteilnehmer hätten die Axel Springer-Aktie im Donnerstagshandel zugleich über zwei Prozent in die Höhe gehievt. Aus charttechnischer Sicht bestehe bereits seit Anfang dieses Jahres durch einen nachhaltigen Kursanstieg über einen mittelfristigen Abwärtstrend ein Kaufsignal, welches in dieser Woche weiter fortgeführt werde und an die Jahreshochs aus 2016 bei 51,40 Euro bald heran reichen dürfte. Darüber bestünde sogar die Chance auf einen weiteren Kurszuwachs an die Zwischenhochs bei 55,69 Euro aus 2015 und kann bestens auf der Long-Seite nachgehandelt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.03.2017)