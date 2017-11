Dem negativen Sentiment im Technologiesektor habe sich unter anderem auch der Chip-Hersteller Marvell Technology (ISIN: BMG5876H1051, WKN: 930131, Ticker-Symbol: MVL) (-4,6%) trotz guter Quartalszahlen nicht entziehen können.



Beim Schmuckhersteller Tiffany & Co (ISIN: US8865471085, WKN: 872811, Ticker-Symbol: TIF) (-1,6%) seien die vergleichbaren Filialumsätze in Europa um 8% zurückgegangen. Die Gewinnerwartungen hätten dennoch übertroffen werden können.



Cineworld (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6) (-19,8%) stehe im Gespräch mit dem US-Konkurrenten Regal Entertainment Group (ISIN: US7587661098, WKN: 575171, Ticker-Symbol: RETA) (+2,8%) über dessen Übernahme. Den Kaufpreis in Höhe von USD 3,1 Mrd. (USD 23 je Aktie werden kolportiert) wolle der britische Kinobetreiber mit Fremdkapital sowie durch eine Kapitalerhöhung finanzieren.



Fester hätten sich hingegen die Banktitel gezeigt, wo in Übersee beispielsweise J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) um jeweils 2,3% hätten zulegen können. (30.11.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA gaben die Aktien von Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD) gestern knapp 16% nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Produzent von Design-Software habe am Tag davor Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und habe zwar die Gewinnerwartungen übertreffen können, baue aber im Zuge einer angekündigten Restrukturierung 13% seiner Belegschaft ab.