Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Australische Dollar (AUD) knüpfte heute an die Zuwächse vom Start der Woche an und legte zum Euro zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unterstützend dürften sich dabei die Wachstumszahlen für das 1. Quartal ausgeübt haben, die mit 0,3% gg. Vq. im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten. Damit habe sich das Wachstum im Vergleich zum 4. Quartal 2016 (1,1% gg. Vq.) zwar deutlich reduziert, die Wirtschaft befinde sich aber weiter auf Expansionskurs. Der Euro handele derzeit zum Australischen Dollar im Bereich der wichtigen horizontalen Unterstützungszone bei 1,4930/11 AUD. Würden diese Marken unterschritten, müsse mit einer schärferen Korrektur der Einheitswährung gerechnet werden. (07.06.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.