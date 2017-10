Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Australien befindet sich in einer beneidenswerten Situation mit einem ordentlichen Wachstum bei recht niedrigem Preisdruck, so die Analysten der Nord LB.



Der Arbeitsmarkt setze den Aufhellungstrend fort - zuletzt sei die Arbeitslosenquote auf 5,5% gefallen. Die Stimmung unter Unternehmen und Verbrauchern sei gut und die Investitionen außerhalb des Bergbaus würden anziehen. Allerdings müssten auch Gegenwinde erwähnt werden: Dazu gehöre, dass die Staatsnachfrage nicht nachhaltig auf dem Niveau bleiben könne, die hohe Verschuldung der privaten Haushalte über kurz oder lang den Konsum drücken und entsprechend den Immobilienmarkt tangieren werde. Bisher würden die Verbraucher noch auf einen Abbau der Sparquote setzen, was perspektivisch nicht aufrechtzuerhalten sei.



Der zuletzt wieder etwas abgewertete Australische Dollar nehme immerhin bereits leichten Druck vom Export. Zuletzt hätten die moderaten Inflationsentwicklungen überrascht. Angesichts der guten Beschäftigungsaussichten dürfte die Inflationsrate mittelfristig zwar anstiegen, aber nur moderat. So dürfe die Reserve Bank of Australia in 2017 - und lange Zeit auch in 2018 - an der Seitenlinie verharren. Der Australische Dollar dürfte dann - aufgrund der Zinsmaßnahmen der Federal Reserve - gegenüber dem US-Dollar nur ganz moderat abwerten. Auf politischer Seite bestehe erhöhte Unsicherheit durch die Passproblematik. (Ausgabe vom 27.10.2017) (31.10.2017/ac/a/m)