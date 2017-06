Vom Luftwaffenstützpunkt Incirlik aus fliegen deutsche Flugzeuge innerhalb der Anti-IS-Koalition Einsätze über dem Hoheitsgebiet von Syrien und dem Irak. Deutschland unterstützt die internationale Allianz durch Tornado-Aufklärungsflugzeuge und Tankflugzeuge für die Luft-Luft-Betankung von Kampfflugzeugen.



Unterstützung im Kampf gegen IS nur kurz unterbrochen



Die Verlegung der Bundeswehr von Incirlik nach Jordanien wird Zeit benötigen. Von der Leyen zufolge werden die Aufklärungs- und Tankflüge der Bundeswehr im Kampf gegen den IS daher unterbrochen. "Aber wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um diese Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten", betonte die Verteidigungsministerin.



Verteidigungsministerin von der Leyen war bereits im Mai nach Jordanien gereist. Sie traf sich vor Ort mit einem Erkundungsteam der Bundeswehr, das alternative Standorte für das in Incirlik stationierte Kontingent der Bundeswehr prüft.



"Mein erster Eindruck von der Al Azraq-Airbase hier in Jordanien ist positiv", sagte die Ministerin nach einem Treffen mit dem Erkundungsteam. Die operationellen Voraussetzungen für den Betrieb von Tankflugzeugen und Tornados seien gut gewesen.



Weiterhin deutsche Nato-Soldaten in Konya



Die Diskussion um den Einsatz deutscher Streitkräfte in der Türkei hatte sich auch auf den Nato-Stützpunkt Konya ausgeweitet. Konya ist im Unterschied zur Luftwaffenbasis in Incirlik auch ein Nato-Stützpunkt. Von hier aus werden Nato-Aufklärungsflugzeuge eingesetzt, die zwei zwei wichtige Aufgaben erfüllen. Zum einen leisten sie einen Beitrag zur Anti-IS-Koalition, zum anderen spielen sie eine wesentliche Rolle bei der Überwachung des Nato-Luftraums.



Nato-AWACS-Flüge werden als gemeinsame Nato-Operationen und nicht im nationalen Rahmen durchgeführt. Auch wenn Deutschland personell beteiligt ist, kann über den Einsatz der Nato-AWACS nur von der Nato insgesamt entschieden werden. In der Nato findet aktuell keine Diskussion über einen etwaigen Abzug aus Konya statt. (06.06.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Keine Einigung beim Besuchsrecht deutscher Parlamentarier auf der Luftwaffenbasis Incirlik - "deshalb werden wir Soldaten abziehen müssen". Das sagte Außenminister Gabriel nach dem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu in Ankara. Das Bundeskabinett soll am Mittwoch darüber beraten.Die türkische Regierung sei derzeit aus innenpolitischen Gründen nicht bereit, den deutschen Abgeordneten freien Zugang zur deutschen Bundeswehr in Incirlik zu geben. Darauf wies Außenminister Sigmar Gabriel am Montag (5. Juni) nach dem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Ankara hin.Nach deutschem Recht sei dies allerdings undenkbar, da die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. "Dort, wo die Bundeswehr ist, muss sie auch von Abgeordneten besucht werden können" bekräftigte Gabriel und fügte hinzu: "Da das jetzt für Incirlik nicht möglich ist, werden wir die deutsche Bundeswehr aus Incirlik abziehen."In einem Interview erklärte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, dass bereits am Mittwoch im Kabinett darüber beraten und entschieden werde, wie es weiter gehen soll. "Für den Kampf gegen den IS war Incirlik bisher ein guter Luftwaffenstützpunkt. Aber es ist natürlich nicht hinnehmbar, dass unsere Abgeordneten unsere Soldaten in Incirlik nicht besuchen dürfen", sagte von der Leyen. Die Bundeswehr sei gut vorbereitet für eine Verlegung. Es gebe in Jordanien einen alternativen Luftwaffenstützpunkt.