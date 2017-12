Das Erfreuliche: Die europäischen Peripherieländer würden wieder wachsen, das Jobangebot nehme Sektor übergreifend zu und die Kreditvergabe an Unternehmen und Privathaushalte laufe weitgehend reibungslos. Trotz dieser positiven Signale stehe Europa mit vielen strukturellen Problemen weiterhin vor großen Herausforderungen: So seien weite Teile der jungen Bevölkerung ohne Job oder hinreichende Bildung bzw. Ausbildung. Auch das Chancengefälle bei der Jobsuche zwischen Arm und Reich bleibe immens. "Die EZB hat viel zu verlieren, wenn sie die Zinsen zu schnell zu stark anhebt. Wir gehen davon aus, dass die EZB nicht vor Frühjahr 2019 erste Zinsanpassungen nach oben vornehmen wird", betone Hans Bevers.



Wenngleich das globale Makrobild insgesamt zur Zuversicht einlade, gebe es zahlreiche Gefahren für Konjunktur und Finanzmärkte. Hierzu würden die mittlerweile relativ hohen Aktienbewertungen in den entwickelten Märkten, wie den USA und Europa zählen. Dort lägen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse bei 24 bzw. 17. "Bei höheren Bewertungen spielt die Psychologie erfahrungsgemäß eine große Rolle. Wenn Anleger in diesen Märkten in der Breite nervös werden, hat dies natürlich Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte", erkläre Hans Bevers.



Während viele Schwellenländer zum derzeitigen globalen Aufschwung beitragen würden, erkenne der Experte für 2018 jedoch einige Fragezeichen am Horizont. In zahlreichen asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Emerging Markets stünden Wahlen an - mit ungewissem Ausgang mit Blick auf die zukünftige Wirtschafts- und Fiskalpolitik.



Besonders skeptisch sehe Hans Bevers derzeit China. Für ihn sei das Reich der Mitte eines der größten Risiken für die globale Wirtschaft. Denn Chinas Wachstumsdynamik habe nachgelassen. Gleichzeitig habe sich das Kreditvolumen enorm aufgebläht. Die Bruttoverschuldung der öffentlichen Hand, inklusive der Kosten für die Rekapitalisierung der Banken, liege bei etwa 80 Prozent des chinesischen Sozialproduktes.



"Man muss sich fragen, ob bereits eine Kreditblase entstanden ist. Kritisch sehe ich außerdem, dass Chinas Kapitalmärkte nach wie vor stark vom Staat kontrolliert werden sowie die von oben diktierte Wirtschaftspolitik nach dem Stop-and-Go-Prinzip. Ein Abschwung in China kann die Handelsvolumina und Rohstoffpreise weltweit nach unten drücken. Dies allerdings nur begrenzt - in der Regel macht sich ein Wachstumsrückgang in China nur zu einem Viertel im Rest der Welt bemerkbar", sage der Ökonom.



Sollten es die Briten nicht schaffen, den Zeitplan für die Austrittsverhandlungen mit der EU einzuhalten, drohe ein Hard-Brexit. Dieser würde aufgrund der traditionell engen wirtschaftlichen Verflechtungen voraussichtlich nicht nur die britische Insel heftig treffen, sondern die ganze Europäische Gemeinschaft. Sollte ein harter Ausstieg tatsächlich kommen, könnten in Großbritannien bis zu 520.000 und EU-weit sogar bis zu 1,2 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen.



Ein weiterer Knackpunkt in Europa sei Italien. Die bevorstehenden Parlamentswahlen im Mai kommenden Jahres könnten das Land aufgrund der politischen Kräfteverhältnisse in die Sackgasse und damit zu einem politischen Stillstand führen. Wichtige strukturelle Reformen würden dann nicht vorankommen. Diese wären dringend nötig vor dem Hintergrund der stark unterdurchschnittlichen Produktivität der italienischen Wirtschaft. Sorgenkind bleibe auch der Finanzsektor mit einem im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hohen Anteil an notleidenden Krediten. (04.12.2017/ac/a/m)





