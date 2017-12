Berlin (www.aktiencheck.de) - Nach Ansicht von Scope Ratings stehen europäische Energieversorger wieder unter Strom.Europäische Energieversorger, die einen großen Teil ihrer Produktion für 2018 in den Jahren 2016/17 nicht durch Hedging abgesichert hätten, würden von dem Wiederanstieg der Strompreise am stärksten profitieren. Scope schätze, dass dies auf die meisten Versorger mit einem hohen Anteil an Wasser- und Atomenergie zutreffe, wie Statkraft, Fortum und Verbund, die hohe Profite von vergleichsweise günstigen Kraftwerken einfahren dürften. Der Cash Flow von Energieversorgern wie EnBW, Uniper und RWE würden sich zeitverzögert verbessern, da die Unternehmen große Teile ihrer Produktion bis Ende 2018/19 abgesichert hätten.Die Analysten von Scope Ratings sehen den Anstieg der Strompreise nicht als Strohfeuer. Die durchschnittlichen Großhandelspreise auf dem europäischen Markt würden ihnen zufolge mittel- und langfristig zu einer Verbesserung wegen strukturellen Entwicklungen wie dem bevorstehenden Atomausstieg in Deutschland ab 2021/22, der erwarteten Stilllegung weiterer Atomkraftwerke in Belgien und Frankreich und der Reduktion von Braunkohlenutzung tendieren. Darüber hinaus würden rückläufige Kapazitätserweiterungen für erneuerbare Energien wegen sinkender Subventionen und potenziellen Effekte von Reformen des European Emission Trading Scheme (ETS) eine Rolle spielen. (05.12.2017/ac/a/m)