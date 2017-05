WKN Aurubis-Aktie:

Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (16.05.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Oblinger von der DZ BANK:Karsten Oblinger, Aktienanalyst der DZ BANK, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse den fairen Wert für die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) und bestätigt seine Kaufempfehlung.Die Aurubis AG habe ihre Zahlen für das 2. Geschäftsquartal veröffentlicht. Man habe einen Gewinnsprung verzeichnet, was einem insgesamt erfreulichen Geschäftsverlauf zu verdanken sei. Oblinger habe seine Prognosen revidiert. Die Aurubis AG habe u. a. von gestiegenen Verarbeitungsentgelten für Kupferschrott profitiert. Unter den positiven Aspekten bei Aurubis nenne der Aktienanalyst die leichte Belebung der Preise für Schwefelsäure, die gute Verfassung des Recyclinggeschäfts, die eingeleiteten Einsparmaßnahmen und die geplante Neupositionierung des Unternehmens.Vor diesem Hintergrund hebt Karsten Oblinger, Aktienanalyst der DZ BANK, den fairen Wert für die Aurubis-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von 70 auf 75 Euro an und bestätigt das Votum "kaufen". (Analyse vom 16.05.2017)