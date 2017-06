Mit der Herabstufung um eine Stufe von Aa3 auf A1 sei kein Wechsel von "Investment Grade" zu "Non Investment Grade" verbunden. Daher werde sich die verschlechterte Kreditwürdigkeit nur geringfügig auf die allgemeinen Finanzierungskosten Chinas oder die Anleiherenditen auswirken. Kreditgeber vom Festland würden sich tendenziell nicht an den Ratings von Moody's orientieren. Darüber hinaus würden inländische Gläubiger den Großteil der Finanzierungen bereitstellen, sodass China nicht auf ausländische Quellen angewiesen sei.



Dessen ungeachtet könnte die Ratingmaßnahme kurzzeitig die wirtschaftliche Stimmung belasten. Darüber hinaus würden sich in der Entscheidung von Moody's die Sorgen über den hohen Schuldenstand Chinas widerspiegeln.



Anlegern dürfte das Schuldenproblem hinlänglich bekannt sein. Andererseits sollten sie bei ihren Überlegungen die hohen Einlagen chinesischer Sparer berücksichtigen.



Positiv sei aus Sicht der Experten zudem, dass chinesische Unternehmen ihre Verschuldung in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert hätten.





