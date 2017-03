WKN Ascom-Aktie:

Kurzprofil Ascom Holding AG:



Die Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Mission-Critical Wireless Communication.



Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless Solutions und Network Testing.



Ascom hat langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte für anspruchsvolle Kunden in wichtigen Schlüsselmärkten. Die Angebotspalette von Ascom reicht von der Analyse und Beratung über Systemdesign und -integration, Projektmanagement, Engineering und Realisierung bis hin zu Wartung und Support.



Ascom unterhält Tochtergesellschaften in etwa 19 Ländern und beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Ascom-Namenaktien sind in Zürich an der SWX Swiss Exchange kotiert. (09.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Ascom-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Panagiotis Spiliopoulos, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach GJ16-Ergebnissen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie der Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN).In der G&V habe es erwartungsgemäß keine Überraschungen gegeben. Der Cashflow und die Bilanzkennzahlen seien jedoch schwächer ausgefallen, was teilweise der NT-Veräußerung zuzuschreiben gewesen sei. Der Ausblick von Ascom für das Geschäftsjahr 2017 entspreche dem Konsens und der Analystenprognosen, allerdings unter dem Vorbehalt, dass der Schwerpunkt auf dem Jahresende liegen dürfte (d.h. H2 17 über H1 17). Ascom habe bereits einige Bausteine eingeführt (Kundenstamm, Hardware), doch die Transformation in ein stärker auf Software und Service ausgerichtetes Unternehmen benötige nach Erachten des Analysten Zeit und dürfte sich erst 2018 bemerkbar machen.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Ascom-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 18. (Analyse vom 09.03.2017)Börsenplätze Ascom-Aktie:16,04 EUR -1,19% (09.03.2017, 08:15)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ascom-Aktie:17,20 CHF -0,86% (09.03.2017, 09:42)ISIN Ascom-Aktie:CH0011339204