Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (02.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Gestern habe Aroundtown ein Update zu den aktuellen Run Rates veröffentlicht, in welchem auch über die Entwicklung des Portfolios berichtet worden sei. Der Gesamtwert des Portfolios habe inklusive dem 37,6% Anteil an GCP deutlich die 10 Mrd. Marke überschritten und liege derzeit bei 10,7 Mrd. Euro. Seit Juni sei der Wert des Gewerbeportfolios signifikant um über 15%, von 7,4 Mio. Euro auf 8,6 Mio. Euro gestiegen und im Vergleich zum Vormonat um 5%. Bei den neuen Objekten handle es sich vor allem um Büroimmobilien, welche in für das Unternehmen strategischen Gebieten wie z.B. Berlin und München lägen.Neben dem Anstieg im Portfoliowert hätten sich auch die Finanzzahlen des Unternehmens deutlich verbessert. Das Portfolio habe derzeit eine EPRA Leerstandsrate von 8,7% bei Mieten von 7,90 Euro je qm. Das jährliche adjusted EBITDA des Unternehmens liege laut Dezember Run Rate bei fast 500 Mio. Euro und die FFO I bei knapp 340 Mio. Euro. Bei beiden Kennzahlen handle es sich somit um einen Anstieg von rund 30% gegenüber den Zahlen zum ersten Halbjahr. Die FFO I Run Rate entspreche einem FFO je Aktie von 36 Cent, was eine FFO-Rendite von rund 6% zum aktuellen Aktienkurs bedeute.Seit dem letzten Update vom 20. September nach der Aufnahme in den SDAX habe das Unternehmen ebenfalls über weitere Aktivitäten am Kapitalmarkt berichtet. Am 26. September habe Aroundtown weitere nachrangige Perpetual Notes im Volumen von 200 Mio. USD ausgegeben und somit das ursprüngliche Volumen des Instruments, welches erstmals in Q2/2017 notiert habe, von 500 Mio. USD auf 700 Mio. USD erweitert. Die Notes seien bis Juli 2023 vollständig gegen Währungsrisiken abgesichert und hätten mittels eines SWAP einen Coupon von rund 2,3%. Am 11. Oktober sei die Platzierung von 500 Mio. GBP Notes mit einer Laufzeit von 12 Jahren im Rahmen des Euro Medium Term Note Programms bekannt gegeben worden. Diese Notes seien zu einem Ausgabepreis von 97% platziert und das Währungsrisiko durch einen Cross-Currency-Swap abgesichert worden. Der Coupon belaufe sich bis 2022 auf feste 1,5% und setze sich anschließend aus dem 6-Monats-Euribor + 1,2% zusammen.Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Unternehmen mit dem neuen Kapital das immense Wachstum der vergangenen Jahre fortsetzen könne. Sie seien mit der Entwicklung des Unternehmens sowie dem nachhaltigen Wachstums des Portfolios unter Berücksichtigung einer gesunden Bilanz und eines stabilen Finanzierungsmixes sehr zufrieden. Sie würden sehr gute Neunmonatszahlen am 27. November erwarten und hätten entsprechend jetzt schon ihre GuV-Schätzungen für 2017 und die Folgejahre leicht angehoben.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihre "buy"-Empfehlung für die Aroundtown-Aktie und erhöhen das Kursziel von 6,60 auf 6,80 Euro. (Analyse vom 02.11.2017)