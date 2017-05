Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRD) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (19.05.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, sieht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) bei 22,00 Euro.Im Zuge des Reverse-Aktiensplits (Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1 zu 3), der auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 10.05 genehmigt worden sei (Gesamtaktienzahl: 1.021.903.623 (bisher: 3.065.710.869) Stück), habe der Analyst seine Prognosen (EPS 2017e: 2,27 (alt: 0,76) USD; Dividende je Aktie 2017e: 0,30 (alt: 0,10) USD; EPS 2018e: 2,33 (ah: 0,78) USD; Dividende je Aktie 2018e: 0,39 (alt: 0,13) USD) entsprechend angepasst.Das Sentiment für den europäischen Rohstoffsektor sei nach dem Einbruch des Eisenerzpreises und schwächerer chinesischer Konjunkturdaten/-indikatoren (Caixin-Einkaufsmanagerindex für die Industrie nur noch knapp über der Expansionsschwelle) angeschlagen. Das Bewertungsniveau des Wertpapiers habe sich jedoch in den letzten Wochen auch "normalisiert".Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie:Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:20,045 EUR +1,24% (19.05.2017, 10:39)