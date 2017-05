Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

Kurzprofil ArcelorMittal:



ArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRD) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (22.05.2017/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD).ArcelorMittal habe in Q1 2017 mit einer erneuten deutlichen EBITDA-Steigerung das immerhin höchste Quartals-EBITDA seit Q2 2012 präsentieren können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe der Weltmarktführer weiter von den zuletzt anziehenden Marktpreisen für Stahlprodukte und seinen Kostensenkungsprogrammen profitiert. Getragen worden sei die positive Entwicklung von allen Bereichen. Besonders zu erwähnen seien die Segmente Europa, Mining sowie - trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Landes - Brasilien. Für das GJ 2017 würden zwar konkrete Ziele fehlen, doch werde weltweit sowie in allen wichtigen Konzernregionen eine Steigerung der Stahlnachfrage erwartet, von der der Weltmarktführer partizipieren dürfte.Trotz zunehmender Unsicherheiten (Höhere Rohstoffkosten; möglicher aufkommender Preisdruck) rät Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse zwar unverändert zum Kauf der ArcelorMittal-Aktie, reduziert aber sein Kursziel auf 27 Euro (Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1 zu 3 am 19.05.2017). (Analyse vom 22.05.2017)Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:20,19 EUR +0,45% (22.05.2017, 15:08)