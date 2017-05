Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(17.05.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley:Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Eine neue AlphaWise-Umfrage signalisiere eine im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Loyalität der US-Verbraucher gegenüber dem iPhone. Mit einer Zuspruchrate von 92% übertreffe Apple Inc. alle Wettbewerber.Da Apple und Samsung am US-Smartphonemarkt einen kumulierten Anteil von geschätzt 79% halten würden, seien die Gelegenheiten Kunden von anderen Marken abzuwerben am Schrumpfen. Eine höhere Kundenbindung gleiche dieses kleiner werdende Potenzial aber mehr als aus.Die Analystin Katy Huberty hält an ihrer iPhone-Absatzprognose für das Geschäftsjahr 2018 von 260 Mio. Einheiten fest wie auch am erwarteten durchschnittlichen Verkaufspreis von 743 USD, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die neuen Umfragedaten selbst diese über den Konsensprognosen liegenden Annahmen noch konservativ aussehen lassen würden.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:136,05 Euro -2,96% (17.05.2017, 17:35)