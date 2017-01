Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse des Analysten Wamsi Mohan von BofA Merrill Lynch Research:Analyst Wamsi Mohan vom Investmenthaus BofA Merrill Lynch Research spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) aus.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research setzen ihre Annahmen zur Erlös- und Preisentwicklung in Bezug auf das iPhone 8 nach oben. Auf Sicht von mehreren Jahren dürfte der iPhone 8-Zyklus aber normalere Formen annehmen. Apple Inc. dürfte im Herbst drei Modelle auf den Markt bringen (7S, 7S+, 8). Die Nachfrage nach dem 8er-Modell (OLED) dürfte wegen der OLED-Knappheit längere Zeit das Angebot übertreffen.Die Apple-Aktie sehe ungeachtet kurzfristiger Prognosekürzungen weiterhin attraktiv aus. Steuerliche Vorteile bei einer Kapitalrepatriierung, ein längerer iPhone 8-Zyklus, ein höherer durchschnittlicher Verkaufspreis und starkes Upgrade-Potenzial bei der installierten Basis sowie die Möglichkeiten durch mehr Kapital für Kapitalrückflüsse und M&A-Aktivitäten würden ein Investment lohnenswert erscheinen lassen, so die Einschätzung des Analysten Wamsi Mohan.In ihrer Apple-Aktienanalyse halten die Analysten von BofA Merrill Lynch Research am "buy"-Rating fest und setzen das Kursziel von 125,00 auf 140,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:112,85 Euro +0,58% (19.01.2017, 17:29)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:112,96 Euro +0,16% (19.01.2017, 17:48)