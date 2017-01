Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Tavis McCourt von Raymond James:Aktienanalyst Tavis McCourt vom Investmenthaus Raymond James rechnet im Hinblick auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), der Produzent von iPhones und iPads, laut einer Aktienanalyse nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die jüngste Datenlage in den USA könnte auf schwächere Verbraucherdaten hindeuten, die möglicherweise auf schwächere Aussichten für Konsumelektronikunternehmen wie Fitbit , Apple oder Garmin schließen lassen könnten. Die Analysten von Raymond James gehen davon aus, dass vor allem Smart Home-Kategorien, PC/Notebooks und Bluetooth-Kopfhörer betroffen seien.Im Hinblick auf Apple Inc. seien Anzeichen für positive Trends bei den iPhones erkennbar (USA, Europa und Japan). Dagegen sehe die Lage in China weiterhin trübe aus, obwohl das Ausmaß der Verlangsamung schwächer werden dürfte. Analyst Tavis McCourt kürzt die iPhone-Prognose für das März-Quartal von 55 auf 52 Mio. Einheiten und für das Gesamtjahr von 240 auf 222 Mio. Stück. Grund dafür sei vor allem die Annahme, dass das neue iPhone in 2017 nicht früher als sonst üblich auf den Markt kommen werde.Obwohl sich die Analysten von Raymond James mit ihren Projektionen etwas unter den Markterwartungen sehen, werde damit gerechnet, dass institutionelle Investoren sehr nachsichtig sein dürften. Etwaige Kursrückgänge vor der iPhone-Markteinführung in 2017 würden vermutlich als Kaufgelegenheit genutzt.Börsenplätze Apple-Aktie:Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:110,15 Euro -0,68% (05.01.2017, 14:53)