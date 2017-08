Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

137,28 EUR +0,39% (17.08.2017, 14:42)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,95 USD -0,40% (16.08.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (17.08.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie auf Rekordfahrt! AktienanalyseDas neue iPhone steht in den Startlöchern. Die jüngsten Quartalszahlen überzeugten. Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) kletterte jüngst von Allzeithoch zu Allzeithoch, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Jahr 2017 feiere der Umsatzbringer von Apple seinen zehnten Geburtstag. Logisch, dass Apple im Jubiläumsjahr ein besonders schickes iPhone herausbringen wolle. Laut Medienberichten könnte das iPhone 8 bereits im September der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Was neue Features beim neuen iPhone anbelange, koche die Gerüchteküche gerade über. Laut der Zeitschrift "Chip" könnte das iPhone der achten Generation beispielsweise über eine Gesichtserkennung verfügen und ein kabelloses Laden ermöglichen.Im zurückliegenden Quartal habe der IT-Riese aus Cupertino, Kalifornien, einen Umsatz von 45,4 Mrd. US-Dollar sowie einen Quartalsgewinn von 1,67 US-Dollar pro verwässerter Aktie erzielt. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal habe ein Umsatz von 42,4 Mrd. US-Dollar und ein Gewinn von 1,42 US-Dollar pro verwässerter Aktie zu Buche gestanden. "Mit einem Umsatzwachstum von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr freuen wir uns, unser drittes aufeinander folgendes Quartal mit beschleunigtem Wachstum und einen Allzeit-Quartalsrekord beim Umsatz mit Services bekannt geben zu können", so Vorstandschef Tim Cook zu den jüngsten Zahlen.In charttechnischer Hinsicht bewege sich die Aktie von Apple derzeit in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verläuft bei etwa 149 US-Dollar, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.08.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:137,05 EUR -0,90% (17.08.2017, 14:26)