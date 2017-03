Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 139,43 +0,25% (06.03.2017, 15:00, vorbörslich)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.





(06.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Kulbinder Garcha von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Kulbinder Garcha von der Credit Suisse in Bezug auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Aktienkurses.Nach dem Besuch des Mobile World Congress in Barcelona und dem Treffen mit 35 Unternehmen aus dem Smartphone- und Mobilfunk-Ökosystem sprechen die Analysten der Credit Suisse davon aus, dass sich die Situation bei Apple Inc. den Erwartungen entsprechend darstelle.Die Rückgänge beim iPhone würden dem normalen saisonalen Verlauf im ersten Halbjahr entsprechen. Der iPhone 8-Superzyklus sollte in der zweiten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahr Zuwächse von mehr als 10% ermöglichen. Zudem zeichne sich beim Produktmix ein positiver Trend ab, so der Analyst Kulbinder Garcha.Die Analysten der Credit Suisse bekräftigen in ihrer Apple-Aktienanalyse das Votum "outperform" sowie das Kursziel von 150,00 USD.XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:131,50 Euro -0,23% (06.03.2017, 14:39)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:131,56 Euro -0,06% (06.03.2017, 14:59)