Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,95 EUR -0,21% (03.03.2017, 11:40)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

138,96 USD -0,59% (02.03.2017, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.03.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Spekulation und Spannung steigen! AktienanalyseDie Anleger schauen genau hin, wann und wo Warren Buffett investiert, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der bekannte Investor dürfe sich aktuell unter anderem über seinen gelungenen Einstieg bei Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) freuen. Seit Mitte letzten Jahres und vor allem seit November ziehe die Apple-Aktie nach oben und habe neue Höchststände über dem bisherigen Hoch von 134,54 US-Dollar erreicht. Gestern sei die Apple-Aktie bis 140,28 US-Dollar angestiegen, könnte nun kurzfristig den Anstieg konsolidieren, aber sollte sich über dem bisherigen Hoch als Unterstützung behaupten.Bei Apple könnte der nächste Schub mit der Vorstellung des neuen iPhones kommen, das technisch einen Schritt nach vorne machen könnte. Die Spekulationen um das iPhone 8, das zum 10-jährigen Jubiläum iPhone X heißen könnte, würden zunehmen.Ob größeres Display, keine Knöpfe oder kabelloses Laden, die Erwartungen an das neue Modell seien hoch. Auf einem ganz anderen Gebiet scheine sich Apple eine halbe Milliarde US-Dollar sparen zu können. Apple habe vor Gericht gegen Smartflash, einen Patentverwerter mit Sitz auf den British Virgin Island, gewonnen. Ein Berufungsgericht habe die Patentzahlung von rund 553 Millionen US-Dollar gekippt, da die eingeklagten Patente zu abstrakt und deshalb ungültig wären. Es sei um Techniken zur Datenspeicherung und Verwaltung von Zugängen bei iTunes gegangen, weswegen Smartflash anfangs sogar stolze 850 Millionen US-Dollar gefordert habe. Im Februar 2015 sei zunächst die geringere Summe festgesetzt worden. Auch dagegen wehrte sich Apple nun mit Erfolg, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 03.03.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:131,849 EUR -0,49% (03.03.2017, 11:26)