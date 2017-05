Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

137,00 Euro -0,04% (24.05.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

136,65 Euro -0,62% (24.05.2017, 20:59)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

153,26 USD -0,35% (24.05.2017, 20:49)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.05.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





München (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Im Quartalsbericht legte Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) gemischte Geschäftszahlen vor und löste keine Begeisterung bei Investoren aus, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie des Unternehmens habe trotzdem zulegen können und vor kurzem ein neues Allzeithoch erreicht. Unterdessen nutze Apple die positive Stimmung der Finanzmärkte und lege eine milliardenschwere Anleihe in Euro auf.Der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsquartal sei zwar höher als erwartet ausgefallen, allerdings sei der Umsatz auch leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Vor allem das Flagship von Apple habe gegenüber dem Vorjahr geschwächelt. Das iPhone gelte als wichtigstes Produkt des Unternehmens und sei im vergangenen Quartal für etwa 63 Prozent des Konzernumsatzes verantwortlich gewesen. Insgesamt habe Apple rund 50,8 Millionen iPhones verkauft und damit etwa ein Prozent weniger als im letzten Jahr.Wie wichtig die Smartphone-Sparte für Apple sei, habe das vergangene Geschäftsjahr gezeigt. Als in 2016 der iPhone-Absatz um etwa 8 Prozent gesunken sei, sei auch der Konzernumsatz um denselben Faktor gefallen. Im aktuellen Quartal sei zwar ebenfalls der Absatz gesunken, doch aufgrund des hohen Verkaufspreises habe der Umsatz um rund ein Prozent auf 33 Mrd. USD zulegen können. Doch die Konkurrenz schlafe nicht. Laut dem Marktforschungsunternehmen IDC sei der weltweite Smartphone-Absatz im ersten Quartal um 4 Prozent gestiegen.Die leicht rückgängigen Absatzzahlen würden somit auf Einbußen beim Marktanteil hindeuten. Dieser liege bei etwa 15 Prozent, während der Marktführer Samsung auf über 20 Prozent komme. Die Gewinner dieser Einbußen dürften die chinesischen Hersteller Huawei und Oppo sein, welche jeweils einen Marktanteil von 10 Prozent aufweisen würden und ihren Absatz im abgelaufen Quartal um bis zu einem Fünftel hätten steigern können.Um sich ein Stückweit der Abhängigkeit aus der Smartphone-Sparte zu entziehen, suche Apple derzeit nach attraktiven Akquisitionsobjekten. Die Citigroup habe vor kurzem genannt, dass etwa Netflix oder auch der Elektroautobauer Tesla in das Portfolio von Apple passen könnte. An Bargeld oder sonstigen Finanzmitteln, um diese Deals zu finanzieren, mangle es jedenfalls nicht. Apples Barreserven würden auf etwa 257 Mrd. USD geschätzt und erst letzte Woche habe das Unternehmen erstmals seit 2015 wieder eine Anleihe in Höhe von 5 Milliarden Euro begeben, welche ebenfalls zur Finanzierung von Akquisitionsobjekten genutzt werden könnte.Aktuell notiere die Apple-Aktie bei 153,99 USD (Stand: 23.05.2017). Von Bloomberg befragte Analysten würden das 12-Monats-Kursziel für Apple auf 163,02 USD setzen. 38 Analysten würden die Aktie auf "buy" und acht auf "hold" setzen. Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG.