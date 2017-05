Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Timothy Arcuri von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Timothy Arcuri vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien des iPhone und iPad-Produzenten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Recherchen auf Seiten der Zulieferer lasse den Schluss zu, dass die Juni-Quartalszahlen von Apple Inc. ordentlich ausfallen dürften.Die ersten Signale hinsichtlich des iPhone-Angebots im September-Quartal, wobei noch keine OLED-Modelle enthalten seien, würden aber drei bis vier Mio. Einheiten unter den Markterwartungen liegen. Dies mag zwar für Trader von Bedeutung sein, für längerfristig orientierte Anleger jedoch nicht. Damit bleibe mehr Pulver für das vierte Kalenderquartal übrig.Ungeachtet der Verzögerung hält Analyst Timothy Arcuri Aktienkurse in Richtung 170 bis 175 USD für möglich, wenn der Markt größere Bereitschaft zur Wertschätzung der Service- und Hardware-Aktivitäten zeige.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:136,90 Euro -0,11% (24.05.2017, 17:25)