Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,85 USD +1,40% (30.11.2017, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.12.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Kräftesammeln für den nächsten Anstieg - AktienanalyseWird Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in Zukunft seine Abhängigkeit von Zulieferern reduzieren? Das deutete zumindest ein Bericht der japanischen Zeitung Nikkei an, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Technologiekonzern Apple werde künftig die Computerchips für sein iPhone in eigener Regie herstellen. Bereits Anfang 2018 könne deren Entwicklung starten. Analysten scheinen sich mit positiven Bewertungen derzeit überschlagen zu wollen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". So gut wie keine negative Meinung befinde sich aktuell als fauler Apfel im Analysten-Korb.Charttechnisch lasse sich die Aktie von Apple in einem weiterhin gültigen Aufwärtstrend darstellen, der zwischen 161,20 und 184,30 US-Dollar beschrieben werden könne. Nachdem die Notierungen Anfang November bei 176,24 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht hätten, hätten sie zwischen 166 und 176 US-Dollar zur Seite tendiert und könnten diese Phase dazu genutzt haben, um neue Kraft für den nächsten Anstieg zu sammeln. (Veröffentlicht am 01.12.2017)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:143,65 EUR -0,45% (01.12.2017, 10:41)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:143,60 EUR +0,17% (01.12.2017, 10:25)