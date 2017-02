Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (01.02.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Hervorragende Long-Chance! ChartanalyseProbleme beim Konkurrenten Samsung und ein iPhone-Absatz so hoch wie nie zuvor beschert Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) erstmals seit fünf Jahren wieder den Titel des weltgrößten Smartphone-Herstellers - der Technologiekonzern hat am Dienstagabend nämlich auch Zahlen zum ersten Quartal präsentiert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Apple habe mit einer gesteigerten Anzahl von verkauften iPhones im abgelaufenen Jahr überrascht. Im Quartal bis Ende Dezember habe Apple einen Umsatz von 78,4 Milliarden Dollar erzielt und habe damit die Erwartungen der Analysten übertroffen - insgesamt habe der Konzern rund 78 Millionen iPhones verkauft, was fünf Prozent höher als noch ein Jahr zuvor liege. Wegen der starken Zahlen habe die Apple-Aktie im nachbörslichen Handel prompt um fast drei Prozent zugelegt, sei aber von seinen Allzeithochs noch weit entfernt und biete daher auch reichlich Kursfantasie.Seit den Zwischentiefs aus Anfang 2016 bei 89,47 US-Dollar sei es zwar gelungen einen Teil der zuvor gemachten Kursverluste von 134,54 US-Dollar aus 2015 aufzuholen, aber eben nur teilweise. Das Wertpapier habe nämlich vergangene Handelswoche ein bisheriges Jahreshoch bei 122,44 US-Dollar markiert und sei ganz knapp an den Zwischenhochs aus November 2015 bei 123,82 US-Dollar wieder zur Unterseite abgedreht. Der nachbörsliche Kursanstieg des Wertpapiers dürfte nun die kurzfristige Konsolidierung seit Ende letzter Handelswoche beenden und direkt an die Novemberhochs aus 2015 aufwärts führen. Darüber sollten schließlich die Jahreshochs aus demselben Jahr angesteuert werden und bieten dadurch eine hervorragende Long-Chance, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.02.2017)