XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,95 Euro +2,18% (30.10.2017, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 166,72 +2,25% (30.10.2017, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.10.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Eventuelle Rücksetzer nach Q4-Zahlen zum Kauf nutzen! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Die Apple-Aktie sei momentan wieder sehr gefragt, nachdem die Stimmen laut geworden seien, dass sich das iPhone 8 nicht so toll verkaufe und man Liefer-Schwierigkeiten in der Zulieferer-Kette beim iPhone 10 habe. Zuletzt würden sich aber die Stimmen mehren, dass man hier doch sehr gut performen werde, was die Absatz-Zahlen betreffe. Foxconn habe seine Zahlen vorgelegt, die darauf hindeuten würden, dass der Absatz von iPhone 8 gar nicht so schlecht gewesen sei, wie man befürchtet habe. Bei den Vorbestellungen für das iPhone 10 sehe man schon Liefer-Zeiten von fünf bis sechs Wochen.Die Kursentwicklung der Apple-Aktie verweise darauf, dass die negativen Nachrichten mittlerweile eingepreist sein dürften. Die Welt sehe jetzt zuversichtlicher auf Apple, weil einige Analysten beim iPhone 10 gerade einen Superzyklus sehen würden. Insofern dürfte das Jahr 2018 sehr gut für Apple werden, denke der Aktienprofi. Mit einem Kaufsignal im Rücken dürfte die Apple-Aktie durchaus weiter laufen. Allerdings seien nach den bald zu veröffentlichenden Zahlen zum 4. Quartal einige Rücksetzer möglich, falls die eine oder andere Kennzahl nicht ganz den Erwartungen entspreche. Das wäre für den Börsenexperten jedoch eine ganz klare Kaufchance.Die Apple-Aktie ist nach wie vor ein Kauf, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.10.2017)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:143,85 Euro +0,50% (31.10.2017, 12:02)