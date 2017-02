Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,76 Euro -0,03% (17.02.2017, 09:05)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 135,345 -0,12% (16.02.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Buffett folgen und Apple kaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des iPhone-Herstellers Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Warren Buffett habe bei Apple wieder zugekauft. Der Aktienprofi erinnere daran, dass Warren Buffett zum ersten Mal im 1. Quartal 2016 beim Kurs um 90/100 USD eingestiegen sei. Dann habe er im 3. Quartal nachgekauft und im 4. Quartal habe er seine Position massiv aufgestockt. Am Jahresende sei seine Position 6,6 Mrd. USD wert gewesen. Jetzt seien es 7,7 Mrd. USD. Buffett habe also 1,1 Mrd. USD verdient. Der Aktienprofi glaube, dass Buffett bei Apple investiert bleiben werde, denn die Apple-Aktie sei nun auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Jetzt sei der Weg nach oben frei.Man kann es Buffett eigentlich nur gleich tun und die Apple-Aktie kaufen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.02.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:126,85 Euro -0,67% (16.02.2017, 17:35)