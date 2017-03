Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,95 EUR +0,24% (06.03.2017, 11:26)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,78 USD +0,59% (03.03.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (06.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Apple könnte sicherlich noch profitieren! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist für die Aktie des iPhone-Produzenten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse positiv gestimmt.Die Apple-Aktie sei in der vergangenen Woche einer der Top-Werte im Dow Jones gewesen. Sie sei auf 132 Euro nach oben gelaufen. Das resultiere laut dem Aktienprofi zunächst einmal aus der positiven Grundstimmung. Zum anderen stehe das zehnjährige Jubiläum des iPhone im laufenden Jahr bevor. Jetzt hätten japanische Medien herausgefunden, dass das iPhone 8 mit einem 5,8-Inch-Display, das mit OLE-Technologie aufgerufen werde, wirklich ein Überflieger sein werde. Darüber hinaus sollten die Steuer-Pläne von Donald Trump weitreichend sein.Apple könnte sicherlich noch profitieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:131,65 EUR -0,11% (06.03.2017, 11:21)