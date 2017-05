Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

137,57 EUR -0,15% (24.05.2017, 16:40)



NASDAQ-Aktienkurs Amgen-Aktie:

154,02 USD -0,03% (24.05.2017, 17:13)



ISIN Amgen-Aktie:

US0311621009



WKN Amgen-Aktie:

867900



Ticker-Symbol Amgen-Aktie Deutschland:

AMG



NASDAQ-Ticker-Symbol Amgen-Aktie:

AMGN



Kurzprofil Amgen:



Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen. 18.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien sind davon überzeugt, dass die Biotechnologie das Potenzial hat, bislang unbesiegbare Krankheiten behandeln zu können. Das ehrgeizige Ziel, Kranken zu helfen, kombiniert mit wissenschaftlicher Neugier, Kreativität und Leidenschaft, sorgt für ein hohes Maß an Motivation.

(24.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Rye (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse der Analystin Jing He von Gabelli & Company:Jing He, Aktienanalystin bei Gabelli & Company, empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) weiterhin zu halten.Abgesehen von dem Migräne-Mittel Erenumab, dessen Markteinführung in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld in 2018 erwartet werde, biete die Pipeline von Amgen Inc. nichts was Begeisterung auslösen könnte, so die Einschätzung der Analysten von Gabelli & Company.Nach einem enttäuschenden Quartalsbericht und dem festzustellenden stärkeren Druck auf das etablierte Geschäft sowie Pipeline-Rückschlägen müsse Amgen die Optionen für externes Wachstum prüfen wenn m mehr Klarheit hinsichtlich der Steuerpolitik herrsche.Auf Grund des Rückschlags beim Osteoporose-Medikament Romo senkt die Analystin Jing He die im Bewertungsmodell veranschlagte EBITDA-Multiple von 16,5 auf 15,5. Ein 12%iger Abschlag gegenüber dem 2018er Fair Value von 174 USD bedeute kein ausreichendes Risikopolster für Investoren.Börsenplätze Amgen-Aktie:XETRA-Aktienkurs Amgen-Aktie:137,75 EUR +0,33% (24.05.2017, 16:52)