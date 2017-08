Tradegate-Aktienkurs Amgen-Aktie:

Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) ist das weltweit größte unabhängige Biotechnologie-Unternehmen.

New York (www.aktiencheck.de) - Amgen-Aktienanalyse des Analysten Salim Syed von Mizuho Securities USA:Salim Syed, Aktienanalyst von Mizuho Securities USA, spricht laut einer Aktienanalyse eine Kaufempfehlung für die Aktien des Biotechkonzerns Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMGN) aus.Die Analysten von Mizuho Securities weisen darauf hin, dass Biosimilars für das Basisgeschäft von Amgen Inc. eine offensichtliche Bedrohung seien.Auf Grund der Erwartung einer zunehmenden Erosion der Neulasta-Umsätze und reduzierte Romo-Prognosen gebe es Anlass das Kursziel für die Amgen-Aktie von 195,00 auf 183,00 USD zu senken. Analyst Salim Syed ist aber der Ansicht, dass der Aktienkurs in der zweiten Jahreshälfte 2017 und in 2018 Spielraum nach oben habe.In ihrer Amgen-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Mizuho Securities USA das "buy"-Rating.Xetra-Aktienkurs Amgen-Aktie:142,85 EUR +0,21% (21.08.2017, 15:37)