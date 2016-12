Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 766,34 (22.12.2016)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (23.12.2016/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von BNP Paribas:Die Aktie von Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) hat sich seit ihrer Erstnotiz im Jahr 1997 mittlerweile mehr als vervierzigfacht, so die Aktienexperten von BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Schenke man dem Gros der Analysten Glauben, dann müsse die Rally bei Amazon aber noch lange nicht beendet sein. Vor allem der Cloud-Sparte würden die Finanzexperten noch einiges zutrauen. Kurzfristig könnte hingegen vor allem das Weihnachtsgeschäft die Aktie beflügeln.Die Amazon-Aktie habe im Oktober bei 847,21 US-Dollar ein Rekordhoch markiert, ehe sie in eine Konsolidierungsphase übergegangen sei. Ein Ende dieser Phase sei zwar noch nicht in Sicht, allerdings stehe der Ausbruch aus einer Dreiecksformation unmittelbar bevor. In welche Richtung der Ausbruch stattfinde, werde sich in den nächsten Tagen allerdings erst zeigen. Gehe es über die obere Trendbegrenzung, die aktuell bei etwa 780 USD verlaufe und von der 50-Tages-Linie unterstützt werde, dürfte neues Kaufinteresse aufkommen. Danach sollte die Kurslücke vom 28. Oktober bei 815,43 USD in den Fokus rücken. Würde das Allzeithoch herausgenommen, wäre die Konsolidierungsphase beendet und der Weg nach oben zunächst frei. Es bestehe jedoch auch die Gefahr, dass die Dreiecksformation nach unten verlassen werde.Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:733,49 EUR -0,03% (23.12.2016, 12:52)