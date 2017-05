Tradegate-Aktienkurs Altria-Aktie:

Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (30.05.2017/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Das Wertpapier habe in den letzten Handelstagen moderat steigen können und auf Sicht von einem Monat einen Kursanstieg von 4% verzeichnet. Ursächlich dafür seien insbesondere die Hauptversammlung und die Fortschritte beim Zulassungsprozess des gemeinsam mit Philip Morris International (PMI) vermarkteten Tabak-Heizprodukts IQOS als sogenanntes "modified risk tobacco product" (MRTP) gewesen. So sei auf Ferner habe sich CEO Barrington zuversichtlich hinsichtlich der weiteren Fortschritte bei der Entwicklung und Vermarktung von innovativen Produkten geäußert.Bezüglich des Tabak-Heizprodukts IQOS habe die US-Zulassungsbehörde FDA nach Unternehmensangaben bekannt gegeben, dass die von PMI im Dezember 2016 eingereichten Dokumente eine Zulassung von IQOS als MRTP-Produkt unterstützen würden. Die FDA habe jetzt eine wissenschaftliche Überprüfung begonnen, die jedoch bis zu rund einem Jahr dauern könne. Damit sei die Wahrscheinlichkeit für eine Zulassung von IQOS als MRTP-Produkt deutlich gestiegen, was signifikant bessere Vermarktungsmöglichkeiten des Produkts eröffnen würde.Börsenplätze Altria-Aktie: