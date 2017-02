Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

800,10 EUR +0,38% (20.02.2017, 12:19)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

846,55 USD +0,52% (17.02.2017, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (20.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Der strategische Wert des Kartentools werde oft unterschätzt. Inzwischen seien ein Drittel aller Suchanfragen, die über Smartphones getätigt würden, standortbezogen. Zusätzlich wachse die Standort-Suche deutlich schneller als andere Such-Bereiche. Google wolle diesen Trend nutzen und biete seinen Werbekunden immer umfangreichere Analyse-Tools an, um festzustellen wie sich standortbasierte Werbung auf tatsächliche Ladenbesuche auswirken würden.Nicht nur wegen Google Maps würden sich für das Kerngeschäft Werbung noch langfristige Wachstumschancen bieten. Auch andere Google-Apps wie die Videoplattform YouTube würden Chancen für eine weitergehende Monetarisierung durch Werbung bieten.Die Alphabet-Aktie führe währenddessen ihren Aufwärtstrend ungebremst fort. Die Zuwächse im neuen Jahr werden im Bereich von 820 Dollar gestützt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2017)XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:799,80 EUR +0,53% (20.02.2017, 12:05)