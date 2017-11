Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.035,89 USD -1,20% (17.11.2017, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (20.11.2017/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Den Sprung über das Hoch vom 1. September bei 958 USD bzw. den Ausbruch aus der seit Mai bestehenden Schiebezone hätten die Analysten zuletzt als Signalgeber auf der Oberseite für die Alphabet-Aktie definiert. Beide Trigger habe der Technologietitel in idealtypischer Weise nutzen können. Die Tradingrange zwischen 915 USD und 1.009 USD habe das Papier sogar mit einem Aufwärtsgap (1.007 USD zu 1.022 USD) nach oben aufgelöst, was für ein zusätzliches charttechnisches Ausrufezeichen sorge. Per saldo sei der Aufwärtstrend seit Juni 2016 (akt. bei 966 USD) absolut intakt und habe zuletzt sogar neuerliche Bestätigungen gefunden. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten perspektivisch ein neues Allzeithoch jenseits der jüngsten beiden Verlaufshochs bei 1.063/64 USD erwarten.Die Bedeutung der beiden zuletzt genannten Marken werde zusätzlich durch die 161,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Juni/Juli 2017 (1.066 USD) untermauert, so dass ein Sprung über diese Hürden nochmals als Katalysator fungieren dürfte. Aber auch unter Risikogesichtspunkten können technisch motivierte Anleger die oben genannte Kurslücke als Orientierungshilfe heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Ein Schließen dieses Gaps - gleichbedeutend mit einem Rückfall in die eingangs beschriebene Schiebezone - gelte es in Zukunft, unbedingt zu verhindern. (Analyse vom 20.11.2017)XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:882,90 EUR -0,34% (20.11.2017, 09:23)Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:879,00 EUR +0,08% (20.11.2017, 09:51)