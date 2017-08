XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (25.08.2017/ac/a/d)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz habe mit ihren Halbjahreszahlen erneut ihre Erstklassigkeit unter Beweis stellen können. Von Januar bis Juni seien die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,8% auf knapp 18,2 Mrd. Euro gestiegen. Den größten Sprung habe es dabei mit einem Plus von 13% auf 10,1 Mrd. Euro in der größten Sparte Lebensversicherung, einer traditionellen Domäne gegeben. In der Unfall- und Sachversicherung - dazu zähle unter anderem die Kfz-Haftpflicht - sei das Wachstum mit 1,8% auf 6,2 Mrd. deutlich geringer ausgefallen.Ein langjähriges Ärgernis für den deutschen Allianz-Vorstand sei, dass in der Autoversicherung Konkurrent HUK-Coburg Marktführer sei. Doch schon im Oktober wolle die Allianz eine neue Kfz-Versicherung auf den Markt bringen und damit Marktanteile zurückgewinnen. Zudem würden die Münchener weltweit kräftig in die Digitalisierung investieren.Die Allianz werde sowohl durch Optimierung der eigenen Geschäfte als auch durch externes Wachstum weiterhin an Stärke gewinnen.