Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (01.06.2017/ac/a/d)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der deutsche Versicherungs-Primus Allianz habe mit seinen Zahlen überzeugen können. So hätten sich die Erträge auf 36,2 Mrd. Euro summiert, ein Plus von 2,5% gegenüber 2016. Das operative Ergebnis sei um 9,4% auf 2,9 Mrd. Euro gestiegen. In der Lebens- und Krankenversicherung habe sich die Neugeschäftsmarge im ersten Quartal auf 3,1% (2,6%) erhöht und spiegele damit die "erfolgreiche Anpassung des Produktmixes wider". Im Bereich Asset Management mit den Töchtern Allianz Global Investors und Pimco sei das für Dritte verwaltete Vermögen auf 1.403 Mrd. Euro zum Ende des ersten Quartals angewachsen - verglichen mit 1.361 Mrd. Euro zum Ende 2016."Wir hatten einen guten Start in das Jahr 2017 und unsere Bilanz war wieder stark. Trotz der Marktvolatilität und niedriger Zinsen bestätigen wir unseren Ausblick und erwarten weiterhin ein operatives Ergebnis für das Gesamtjahr von 10,8 Mrd. Euro, plus oder minus 500 Mio. Euro", habe Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE, gesagt.Im Bereich von 180 Euro zeige sich bei der Allianz-Aktie (aktuell 172 Euro) ein Widerstand. Wenn diese Hürde nachhaltig überwunden werden könne, wäre eine Trendbeschleunigung möglich. Nach unten sei die Aktie vor allem im Bereich von 167 Euro gut abgesichert.Börsenplätze Allianz-Aktie: