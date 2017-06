XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

171,35 EUR +0,26% (01.06.2017, 09:34)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

171,50 EUR +0,05% (01.06.2017, 09:46)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (01.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Weiteres Aktienrückkaufprogramm? Kaufen mit Kursziel 200 Euro! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Die Allianz-Aktie bewege sich auf hohem Niveau seitwärts. Anfang des Jahres habe es zahlreiche Spekulationen gegeben, dass die Allianz zukaufen möchte. Der aktuelle Vorstandschef sei seit dem Jahr 2015 im Amt und habe noch keine größere Übernahme bekannt gegeben, so der Börsenexperte. Die Kassen bei der Allianz seien mehr als gefüllt. Die Zinsen seien niedrig. Man könnte sich auch am Kapitalmarkt z. B. über Anleihen Geld besorgen.Der Börsenexperte beziehe sich auf das Aktienrückkaufprogramm der Allianz von 3 Mrd. Euro. Der Führung der Allianz zufolge sollte das eine einmalige Sache gewesen sein. Jetzt gebe es aber erste Analysten, die daran zweifeln würden, zumal da die Bewertungen von potenziellen Übernahmezielen sehr hoch seien. Laut manchen Analysten könnte vielleicht schon im kommenden Jahr das nächste Aktienrückkaufprogramm stattfinden. Das würde dem Kurs der Allianz-Aktie weiteren Auftrieb verleihen.Die Allianz-Aktie sei sehr günstig bewertet. Das aktuelle KGV betrage 11. Für 2018 sollte das KGV laut dem Konsens bei 10 liegen. Die Dividendenrendite liege bei 4,4%.Börsenplätze Allianz-Aktie: