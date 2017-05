Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

169,201 EUR +0,27% (18.05.2017, 10:15)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 78 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 144.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 106,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.438 Mrd. Euro. (18.05.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Schwungvoller Jahresstart - AktienanalyseDie Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet: Trotz höherer Katastrophenschäden konnten die Münchener ihr operatives Ergebnis um mehr als neun Prozent auf 2,9 Mrd. Euro steigern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Für den entscheidenden Schub habe die Vermögensverwaltung gesorgt: Mittelzuflüsse und Kostensenkungen hätten das operative Ergebnis in der Sparte um knapp ein Viertel auf 572 Mio. Euro nach oben getrieben. Zudem habe der Versicherer von einer höheren Marge bei Kapitalanlagen in den USA profitiert. In der Lebens- und Krankenversicherung habe der Konzern daher gut ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor verdient. Im Schaden- und Unfallgeschäft hingegen habe der Konzern einen kräftigen Dämpfer hinnehmen müssen. Wegen hoher Sturmschäden und einer staatlichen Neuregelung für Unfallopfer in Großbritannien sei das operative Ergebnis in der Sparte um 12,7 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro zurückgegangen.Auch unter dem Strich sei mit 1,8 Mrd. Euro deutlich weniger hängen geblieben (minus 15 Prozent). Das habe allerdings an einem Basiseffekt gelegen. Im Vorjahr hätten eine niedrige Steuerquote und Aktienverkäufe den Gewinn aufpoliert. Obwohl Analysten einen noch kräftigeren Gewinneinbruch vorhergesagt hätten und auch der Großteil der übrigen Kennziffern über den Erwartungen gelegen habe, habe die Allianz-Aktie relativ unaufgeregt auf das Zahlenwerk reagiert - ein Zeichen dafür, dass die 40-Prozent-Hausse in den letzten zehn Monaten schon viele positive Meldungen vorweg genommen habe. Zudem bleibe der Versicherer bei der Jahresprognose weiter vorsichtig. Zeit, um auf Seitwärtsinvestments umzustellen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2017)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:169,40 EUR -0,47% (18.05.2017, 09:55)