XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

169,40 EUR -0,47% (18.05.2017, 09:55)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

169,201 EUR +0,27% (18.05.2017, 10:15)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 78 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 144.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 106,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.438 Mrd. Euro. (18.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Pimco ist kein Sorgenkind mehr! Einsteigen mit Kursziel 200 Euro! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Einstieg bei der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Die Allianz SE habe am letzten Freitag die endgültigen Zahlen zum 1. Quartal vorgelegt. Die große Überraschung sei gewesen, dass bei Pimco, der Vermögensverwaltungstochter der Allianz SE, die Trendwende endgültig geglückt sei. Die Mittelzuflüsse hätten sich im Berichtszeitraum fortgesetzt. Das sei laut dem Börsenexperten ein sehr gutes Zeichen, weil Pimco das einzige Sorgenkind im Allianz-Konzern gewesen sei.Die Dividendenrendite von Allianz befinde sich trotz des rasanten Kursanstiegs immer noch bei 4,4%. Das KGV sei mit 11 noch sehr attraktiv. Die Allianz-Aktie bleibe ein Basisinvestment für Konservative. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe der Aktienprofi noch ordentlich Potenzial für die Allianz-Aktie. Das Kursziel bleibe bei 200 Euro.Man kann bei der Allianz-Aktie noch einsteigen und den Stopp bei 160 Euro legen (d. h. satt über der 200-Tage-Linie), so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.05.2017)Börsenplätze Allianz-Aktie: