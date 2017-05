Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

170,858 EUR +0,03% (29.05.2017, 08:34)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro.

(29.05.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Allianz-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) charttechnisch unter die Lupe.Der Münchener Versicherungskonzern sei mit einem Aufwärtsgap (170,25 EUR zu 174,00 EUR) in die letzte Aprilwoche gestartet, habe die positive Dynamik aber nicht in den Mai tragen können, sondern habe die angeführte Lücke vielmehr unmittelbar wieder schließen müssen. Mittlerweile teste der Titel sogar eine entscheidende Haltezone aus. Diese bestehe aus den Hochpunkten vom April und Dezember 2015 (170,15/00 EUR), zudem verlaufe nur knapp unterhalb die untere Begrenzung (akt. bei 169,06 EUR) des aufwärtsgerichteten Trendkanals, der seit Juli 2016 bestehe. Um die Chance auf die Ausprägung eines neuen 10-Jahres-Hochs oberhalb des Junihochs 2007 bei 180,29 EUR zu erhalten, sei die Verteidigung der o. g. Unterstützungen zwingende Voraussetzung. Allerdingsstehe die Chancen-Ampel hierfür derzeit bestenfalls auf orangerot.Deutlich werde das auch mit dem Blick auf die technischen Indikatoren. Das Momentum zeige einen negativen Wert und der MACD habe erst Mitte Mai ein frisches Verkaufssignal generiert. Müsse die angeführte Haltezone bei rund 170 EUR in diesem Zuge preisgegeben werden, stelle das Märztief 2017 (163,20 EUR) die nächste Unterstützung dar, die sich für die Platzierung eines Stopps anbiete. Im Anschluss rücke die 38-Wochen-Linie (akt. 156,99 EUR) in Blickweite der Bären, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.05.2017)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:171,05 EUR -0,09% (26.05.2017, 17:35)