Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

171,151 EUR +0,86% (22.05.2017, 15:57)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (22.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ein Basisinvestment für konservative Anleger.Die Allianz Leben glänze mit einer Solvency-II-Quote von 379%. Damit liege die Kapitalstärke über dem Wert aller Wettbewerber. Die Mindestvorgabe der Aufsichtsbehörden von 100% könne die Allianz damit leicht erfüllen.Die Solvency-II-Quote sei für Investoren eine wichtige Kennzahl: Die Allianz dürfe jetzt eine Dividende an die Aktionäre zahlen, wenn der Wert mindestens 160% betrage. Um die Ausschüttungen müsse sich aber niemand sorgen machen. Denn als Gesamtkonzern weise die Allianz nach Q1 eine Quote von 212% auf, nach 209% t in Q4/2016. Der erste Aktienrückkauf der Unternehmensgeschichte in Höhe von drei Mrd. Euro sei hier bereits berücksichtigt.Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:171,25 EUR +0,85% (22.05.2017, 15:42)