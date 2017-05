Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (26.05.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse der BNP Paribas:Die Analysten der BNP Paribas nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Trotz zahlreicher Naturkatastrophen und entsprechender Entschädigungszahlungen weise die Allianz für das erste Quartal ansprechende Unternehmensergebnisse aus. "Wir hatten einen guten Start in das Jahr 2017", habe Allianz-Chef, Oliver Bäte, das erste Quartal im Vorfeld der Hauptversammlung vor einigen Wochen resümiert. Zwar sei das Ergebnis der Sparte Schaden und Unfallversicherung deutlich belastet worden, insgesamt hätten die Münchener jedoch das operative Ergebnis um 9 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro steigern können und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen.Allerdings sei der Gewinn im Vergleich zum ersten Quartal 2016 um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro gesunken, da das Plus im Vorjahresquartal durch einmalige Veräußerungsgewinne zustande gekommen sei. Dennoch kalkuliere Bäte weiterhin vorsichtig und passe die Ziele für das laufende Jahr nicht an. Er plane mit einem operativen Ergebnis von knapp 11 Milliarden Euro, "plus oder minus 500 Millionen Euro, vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse, Krisen oder Naturkatastrophen". Der Aktienkurs des Unternehmens konnte seit Jahresbeginn um knapp 10 Prozent zulegen und befindet sich knapp unterhalb des 5-Jahres-Hochs, das erst Anfang Mai erreicht wurde, so die Analysten der BNP Paribas.