ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (10.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Allianz macht eine gute Figur - AktienanalyseDie Allianz hat einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich seien im zweiten Quartal 2 Mrd. Euro übrig geblieben und damit fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Der Grund: 2016 habe das Geschäft der mittlerweile verkauften Versicherungstochter in Korea belastet. Aber auch ohne Einmaleffekte mache die Allianz eine gute Figur: Das operative Ergebnis habe um 23 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro angezogen. Besonders erfreulich: Selbst in der Vermögensverwaltung stünden die Zeichen wieder auf Wachstum. Angesichts dessen habe die Allianz die Latte für das operative Ergebnis etwas höher gelegt. Zudem bestätigte das Unternehmen die Übernahme der Sachversicherungs-Sparte des britischen Konkurrenten LV, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2017)Börsenplätze Allianz-Aktie:181,30 EUR -1,60% (10.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:181,05 EUR -1,79% (10.08.2017, 18:04)