Kursziel

Allianz-Aktie

(EUR) Rating

Allianz-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 215 buy Kepler Cheuvreux Peter Eliot 07.08.2017 210 buy Commerzbank Michael Haid 09.08.2017 200 buy UBS Arjan van Veen 14.08.2017 197 buy Goldman Sachs Johnny Vo 07.08.2017 195 buy Deutsche Bank Hadley Cohen 27.07.2017 195 neutral Credit Suisse Farooq Hanif 09.08.2017 192 buy Oddo Seydler Roland Pfänder 28.07.2017 192 equal weight Morgan Stanley Jon Hocking 17.08.2017 190 halten Independent Research Markus Rießelmann 04.08.2017 186 buy Baader Bank Daniel Bischof 04.08.2017 185 accumulate equinet AG Philipp Häßler 27.07.2017 185 hold S&P Global Jit Hoong Chan 04.08.2017 184 hold HSBC Dhruv Gahlaut 22.05.2017 178 buy Jefferies Mark Cathcart 17.02.2017 177 neutral Exane BNP Paribas Niccolo Dalla Palma 19.05.2017 174 halten Nord LB Volker Sack 27.07.2017 165 market perform Sanford C. Bernstein & Co Thomas Seidl 04.08.2017 165 underperform Macquarie Research Andy Hughes 08.08.2017 163 underweight Barclays Claudia Gaspari 07.08.2017 157 buy Berenberg Bank Sami Taipalus 16.11.2016 155 sell Société Générale Nick Holmes 07.08.2017 150 underperform Merrill Lynch Michael van Wegen 19.02.2016 - outperform RBC Capital Markets Paul De'Ath 31.07.2017 - overweight J.P. Morgan Michael Huttner 22.08.2017 - kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 31.07.2017

XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

182,90 EUR +0,88% (22.08.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

183,787 EUR +1,43% (22.08.2017, 21:52)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (22.08.2017/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) nach den Q2-Quartalszahlen 2017 zu? 215 oder 150 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Allianz-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Allianz SE hat am 4. August ihre Zahlen für das 2. Quartal 2017 bekannt gegeben.Die Allianz SE hat sehr gute Ergebnisse erzielt. Der Gesamtumsatz legte um 2,0% auf 30,0 Mrd. Euro (zweites Quartal 2016: 29,4 Mrd. Euro) zu. Der auf Anteilseigner entfallende Quartalsüberschuss kletterte um 83,4% auf 2,0 (1,1) Mrd. Euro. Das Ergebnis je Aktie (Basic Earnings per Share, EPS) lag bei 4,45 (2,39) Euro. Die Bruttobeitragseinnahmen beliefen sich auf 11,7 (11,6) Mrd. Euro. Bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte lag das interne Wachstum bei 0,5%, gestützt durch Preiseffekte von 1,0% und Volumeneffekte von -0,4%. Das operative Ergebnis legte gegenüber dem Vorjahr um 28,0% auf 1,4 Mrd. Euro zu.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q2-Quartalszahlen 2017 zur Allianz-Aktie?Börsenplätze Allianz-Aktie: