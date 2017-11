Daniel Großjohann, Aktienanalyst der BankM-biw AG, hält an der Kaufempfehlung für die All for One Steeb-Aktie fest. (Analyse vom 10.11.2017)



Die All for One Steeb AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS) ist ein schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätiger branchenfokussierter SAP-Komplettdienstleister für den Mittelstand. Das Unternehmen betreut Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzulieferindustrie, der Konsumgüterindustrie, dem Technischen Großhandel und dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. Das Portfolio des SAP Gold Partners umfasst Komplettlösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette: die Angebote reichen von SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing und Application Management. Als One-Stop-Shop für alle Services rund um SAP betreut All for One Steeb 2.000 Kunden. Das Unternehmen integriert seine Tätigkeiten in einem einzigen Geschäftssegment.



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - All for One Steeb-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Großjohann von der BankM-biw AG:Daniel Großjohann, Aktienanalyst der BankM-biw AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der All for One Steeb AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS).Mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 (Umsatz: EUR 300,5 Mio.; EBIT: EUR 20,1 Mio.; EBT: EUR 19,4 Mio.) hat das Unternehmen die Schätzungen der Aktienanalysten der BankM-biw AG leicht übertroffen. Eine höhere Steuerquote dürfte indes dafür gesorgt haben, dass der Jahresüberschuss (EUR 13,1 Mio.) leicht unterhalb der Erwartung der Aktienanalysten von EUR 13,3 Mio. geblieben sei.Erstmals habe das Unternehmen auch einen Ausblick auf das (am 01.10.2017) angelaufene Geschäftsjahr 2017/18 geliefert, das ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und ein - trotz fortgesetzter Zukunftsinvestitionen - stabiles Margenniveau impliziere. Ihre Schätzungen für 2017/18, die am oberen Ende der neuen Guidance liegen, belassen die Aktienanalysten der BankM-biw AG unverändert. Die Veränderung im Zielkurs sei vor allem bedingt durch Peer-Gruppen-Effekte.All for One Steeb habe im abgelaufenen Geschäftsjahr in allen wesentlichen Umsatzarten zweistellig zulegen können. Die Basis wiederkehrender Umsätze - "Outsourcing und Cloud Services (inklusive Wartung)" - sei um 11% gestiegen. Das Lizenzgeschäft (+18%) und die Consulting-Umsätze (+13%) hätten höheres Wachstum gezeigt. Digitalisierungsthemen - und hier insbesondere Cloud/Hybrid Cloud und S/4HANA - seien zentrale Wachstumstreiber im abgelaufenen Geschäftsjahr gewesen.Gemessen am EV/Umsatz gehöre All for One Steeb zu den günstigeren Peers. Die ca. zweijährige "Seitwärtsbewegung" der Aktie (Bandbreite: EUR 50 bis EUR 70) erkläre sich möglicherweise durch die Margenentwicklung seit 14/15. Diese als alleinige Indikation zu nutzen ist nach Meinung der Aktienanalysten der BankM-biw AG aber zu kurzfristig gedacht: Die getätigten Zukunftsinvestitionen, die auch 2017/18 ihre Fortsetzung finden werden, belasten zwar kurzfristig die Margen, schaffen jedoch die Grundlage für den nachhaltigen Ausbau der skalierbaren (wiederkehrenden) Umsätze und damit mittelfristig höherer Margen.Das Unternehmen habe mit den vorläufigen 2016/17er Zahlen erstmals einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017/18 vorgelegt. Der Umsatz werde in einer Bandbreite von EUR 315 Mio. bis EUR 325 Mio. erwartet. Das EBIT solle zwischen EUR 20,5 Mio. und EUR 22,0 Mio. liegen.