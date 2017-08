NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 171,14 +1,11% (22.08.2017, 16:02)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



Die Analysten von Northern Trust Capital Markets halten die Bewertung der Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. im Vergleich zu Amazon.com Inc. für zu niedrig. Während die Amazon-Aktie bei einem 20%igen Umsatzwachstum mit einem 2019er KGV von 65 notiere, betrage die Multiple bei der Alibaba-Aktie nur 25 obwohl sich das Umsatzwachstum auf geschätzte 40% belaufen dürfte.Analyst Neil Campling geht davon aus, dass das Wachstum des Cloud-Geschäfts zu einer Neubewertung der Alibaba-Aktie führen wird, so wie es bei Amazon im Hinblick auf AWS der Fall gewesen sei. AliCloud nehme sich die Entwicklung bei Amazon zum Vorbild. Im Verlauf der Zeit sollte es zu einer steigenden Profitabilität komme.In ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse halten die Analysten von Northern Trust Capital Markets am "buy"-Votum fest.